De Ketelaere preferisce il Milan al Leeds. E un aiuto per i rossoneri può arrivare da... Muriqi

De Ketelaere è diventato improvvisamente uno degli uomini dell’estate. Il Milan lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi e per lui - ribadisce La Gazzetta dello Sport - ha fatto un’offerta iniziale, diciamo esplorativa: 20 milioni più bonus. Il Leeds, forte dei milioni della Premier, ha sparato alto, in zona 30 milioni. Chiaro che una trattativa di questo genere ha una storia abbastanza scritta. Il Milan ora deve salire in zona 30-35 milioni, magari bonus compresi, e quell’offerta è nell’aria, attesa a giorni, quasi a minuti. Il resto starà alla volontà del giocatore.

Effetto Muriqi.

Capire se sarà davvero rossonero è questione di (poco) tempo: probabile si decida nei prossimi 10 giorni, per un cifra inevitabilmente non lontana dai 30 milioni. Piuttosto, le ultime ore hanno lasciato un piccolo indizio. Il Bruges sembra pronto a investire 10 milioni per Vedat Muriqi, pessimo alla Lazio ma 5 gol in sei mesi al Maiorca. Muriqi è una prima punta, 10 milioni per il Bruges sono una cifra importante e De Ketelaere in nerazzurro gioca (anche) da attaccante centrale.