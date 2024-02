De Ketelaere rinato da seconda punta, Pioli: "Qui ci serviva farlo giocare come trequartista"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa per presentare la sfida tra Milan e Napoli, valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 20:45 a San Siro. Queste le sue dichiarazioni sulla rinascita di Charles De Ketelaere a Bergamo con l'Atalanta:

De Ketelaere all'Atalanta sta facendo molto bene da punta. Perché qui è stato presentato come trequartista?

Perché per le sue caratteristiche, e soprattutto per quello che serviva alla squadra, è stata la posizione giusta per farlo giocare. Sta facendo un gran campionato, lo sta facendo in un ruolo diverso con una squadra diversa, dopo un anno di esperienza dove è cresciuto. Sta facendo molto bene".