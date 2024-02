De Laurentiis: "Giochiamo con squadre che non dovrebbero neppure iscriversi al campionato per i debiti"

Conferenza stampa fiume del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che da Castel Volturno ha parlato anche dei problemi della Serie A: ""Voglio vincere il più possibile e dare una dignità al Napoli. Combattiamo in un contesto ancora sbagliato, ma siamo l'unica squadra in Italia con un bilancio attivo e che gioca con squadre che non dovrebbero neppure iscriversi al campionato per i debiti. Fatturiamo meno del Milan, Inter e Juve, ma dobbiamo essere perfetti e ce la metteremo sempre tutta.

Certo che quando in Lega si sente parlare delle squadre femminili ed hanno voluto portarle a professionismo con dei conti da pagare, si parla in modo sbagliato. Mi scontro con molti in Lega oltre che con Commisso o Percassi o Setti, dove sono i proprietari veri? Siamo governati da un consiglio di Lega dove c'è l'Empoli, l'Atalanta, il Milan e il Verona?".