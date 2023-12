De Laurentiis: "Quando giunsi a Napoli, c'erano bambini con la maglia del Milan, dell'Inter e della Juve. Quando chiesi loro il perché, mi dissero: 'E tu chi ca**o sei'"

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato sul palco del Gran Galà del Calcio per festeggiare il successo nello scorso campionato: "Per lo scudetto ringrazio un grande allenatore come Spalletti, il direttore Giuntoli con cui abbiamo condiviso 8 anni, i nostri fantastici calciatori e i nostri grandi tifosi. La squadra era un gruppo fortissimo, senza individualismi".

Lo Scudetto: "E' stato un anno indimenticabile, atteso dai napoletani per 33 anni. A Napoli esiste un solo mito, che è Maradona. Noi siamo riusciti a portare in città un sorriso e a dare un segnale ai più piccoli, che oggi tifano ancora di più. Quando giunsi a Napoli, arrivai in un campetto e c'erano tre bambini; uno con la maglia del Milan, uno dell'Inter e uno della Juve. Quando gli chiesi il perché, mi dissero: 'E tu chi ca**o sei'. E lì capii che c'era molto da lavorare. Devo ringraziare di avere incontrato, dopo un lunghissimo corteggiamento, un grandissimo allenatore".