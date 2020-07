De Laurentiis,folle Serie A il 12 settembre,meglio il 26

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - "La Lega stava pensando a un'impostazione folle di cominciare il prossimo campionato il 12 settembre. Ma ci sono le nazionali che giocano dal 31 agosto in poi. Meglio cominciare almeno una o due settimane dopo". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Castel Di Sangro. "Ricordo - ha detto De Laurentiis - che si deve dare un riposo ai calciatori e poi far allenare le squadre prima dell'inizio della stagione. Dal 31 agosto e nei primi gironi di settembre ci sono le nazionali che impegnano i calciatori dei top club, quelli che trainano tutto il calcio. Quindi quando ti alleni? Secondo me la serie A dovrebbe ripartire il 19 o meglio ancora il 26". (ANSA).