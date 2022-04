De Leo in conferenza: "Il Milan sta dando continuità negli ultimi anni, sono un punto di riferimento in Italia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Emilio De Leo ha parlato così della lotta scudetto: "Ci sono tante squadre attrezzate, ma il Milan sta dando molta continuità negli ultimi anni. Riesce ad avere un certo equilibrio pur avendo tanti giocatori tecnici, non danno punti di riferimento e sanno ognuno cosa devono fare. Secondo me sono un punto di riferimento per tante altre squadre in Italia"