Marco De Marchi, procuratore ed opinionista sportivo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Milan: “La pressione di Milano non è quella che possiamo vedere in altre piazze, per cui questa secondo me è la difficoltà maggiore di una società che è nuova, con dei nuovi dirigenti, che dovrebbe essere unita e far capire ai giocatori che si trasformino quando si indossa questa maglia.