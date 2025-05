De Paola: "Allegri-Milan? E' un grandissimo punto di domanda"

Il direttore Paolo De Paola ha detto la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Valzer delle panchine, Roma-Gasp ma anche la Juve c'è ora:

"Sono tre anni che il mercato allenatori prende il sopravvento su quello giocatori. Un mercato pieno di colpi di scena. L'idea di Conte che doveva andare alla Juve c'era e confermata dai colloqui con i bianconeri, la deviazione è avvenuta perché la Juve non ha dato fiducia all'allenatore. Ha avuto più fiducia nei piani di ADL che gli ha presentato all'ultimo momento. Lascia perplessi anche l'arrivo di Allegri al Milan. A tutti bisogna dare uan seconda chance, ma ribadisco, è un allenatore che ha ricevuto un richiamo per il suo passato e non per il suo presente. Gasperini? Che scelga poi la Juve ci sta, la destinazione più naturale è questa. Non mi sembra che Gasperini abbia certe capacità di adattarsi all'ambiente Roma".

Allegri bis al Milan. Come lo vede?

"Sono aperto a qualunque soluzione, ma ho criticato le sue ultime prestazioni alla Juve. Dopo due anni sabbatici è andato alla Juve, ecco che dopo uno va al Milan. Al primo anno al rientro ha faticato. E' un grandissimo punto di domanda. Conte fa andare chiunque oltre il proprio limite, Allegri invece ha bisogno di determinati giocatori. Vorrei vedere che diversità può dare Allegri ora in questo calcio".