De Paola: "Milan, la mancata gestione della comunicazione la paghi"

A TMW Radio, durante Maracanà, è stato ospite il direttore Paolo De Paola. Questo un estratto delle sue considerazioni sul momento dei rossoneri:

Che ne pensa del caso Conceicao relativo al portavoce?

"Al Milan c'è stato un avvicendamento nella gestione della comunicazione anche. Credo che in determinate società sia fondamentale la comunicazione e come viene intesa dal vertice. Deve essere condivisa soprattutto dal presidente. In club come il Milan ci sono più anime, come stiamo vedendo. Se tutte queste cose non riesci a governarle, è un qualcosa che paghi. E il Milan lo sta pagando. E' mancato in maniera fondamentale questo, perché ognuno al Milan ha detto la sua. E Conceicao sta proseguendo su questa onda. E' ancora un tutti contro tutti e non va bene".