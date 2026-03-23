De Paola su Pulisic e Leao: "Manca il feeling tra i due. L'americano non mi sembra sereno"

vedi letture

Paolo De Paola, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così della corsa scudetto:

Come si può giudicare questo momento dell'inter? Lo scudetto è ancora aperto?

"In tre giornate l'Inter ha raccolto solo due punti e ha visto praticamente dimezzarsi il divario rispetto a Milan e Napoli. Si può parlare di campionato riaperto non tanto per le poche giornate che rimangono, quanto per il calo dei nerazzurri. Di certo i punti di distacco rimangono non pochi, ma ripeto che ora le cose siano un po' cambiate. La verità è che l'Inter non è in grandi condizioni. Uno su tutti è Thuram, ma anche Dimarco non ha più quella freschezza di qualche settimana fa, mentre Barella ha macchiato la sua prova con un errore marchiano. La verità è che l'Inter se arretra troppo diventa una squadra più vulnerabile e queste debolezze sono sì un po' fisiche, ma anche mentali".

È più il Milan o il Napoli che può contendere lo scettro all'Inter?

"A vedere l'andamento di Milan e Napoli ci rendiamo conto di come entrambe stiano meritando di essere li. Il numero di giocatori che è stato recuperato dagli azzurri mi fa pensare che si possa finalmente puntare su tutti i campioni. Probabilmente per questo motivo penso che una minima chance in più ce la possa avere Conte. Il prossimo turno comunque sarà decisivo, dato che ci saranno degli incroci importantissimi".

II Milan effettivamente non riesce a riattivare Pulisic e Leao. Che ragionamenti andranno fatti su questi giocatori?

"lo ho la sensazione che manchi il feeling tra questi due giocatori. Pulisic in particolare non mi sembra sereno in questo momento, mentre di solito è un calciatore estroverso. Leao invece non è più quello di prima anche perché ha dei problemi fisici per via della pubalgia. In allenamento per esempio si è visto come nella progressione non riesca ad essere veloce come sempre. Le riflessioni di certo si possono fare, ma prima dovrebbe tornare in condizione".

II Napoli intanto inanella quattro vittorie consecutive. Può fare filotto fino alla fine?

"Voglio capire come funzionerà la gestione di questa squadra a pieni ranghi. Ad inizio stagione infatti qualche interrogativo rispetto all'influenza di De Bruyne su gli altri giocatori c'era stato. Il belga di certo è un campione, ma a volte si vedeva come Anguissa e McTomninay non riuscissero ad esprimersi al meglio con lui. Sono curioso di capire come Conte risolverà questo piacevole problema".