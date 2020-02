De Rosa: "L'idea di Pioli contro la Juve è quella di riproporre lo schema del derby"

Gennaro De Rosa ha parlato di Milan-Juventus a Sky Sport: "L'idea di Pioli penso sia quella di riproporre lo schema tattico che è andato bene nel primo tempo del derby ossia mettendo Calhanoglu in mezzo al campo anche per compiti difensivi andando a coprire Pjanic, come aveva coperto Brozovic. La presenza di Rebic e Castillejo permette di supportare meglio Ibrahimovic con Rebic che può avanzare e accentrarsi mentre Castillejo garantisce un po' di equilibrio supportando il centrocampo, anche perché la Juventus ha 3 centrocampisti ma anche Ramsey come trequartista".