De Rosa: "Leao è devastante, si vedeva anche in passato che potesse fare la differenza"

Geri De Rosa è intervenuto a Sky Sport 24, soffermandosi sul rendimento sempre più in crescita di Rafael Leao: “Leao finalmente gioca con continuità non come prima punta ma sulla fascia sinistra. L’anno scorso con l’infortunio di Ibrahimovic e l’assenza di un’alternativa doveva giocare come prima ma era un pesce fuor d’acqua. Se parte esterno è devastante, lo è sempre stato e in questo periodo ha acquisito sempre più fiducia di nei propri mezzi. Si vedeva anche in passato che potesse fare la differenza secondo me”.