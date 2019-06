De Rossi e il futuro: domani le prime valutazioni, poi la decisione

Daniele De Rossi e il futuro, con un'unica certezza: resterà a giocare in Serie A. La notizie è emersa da alcuni giorni e per certi aspetti ha del clamoroso, visto che in pochi si sarebbero aspettati di vederlo nel nostro campionato con una maglia diversa da quella della Roma, ma alla fine sarà così e la giornata di domani sarà molto importante in questo senso. Il centrocampista tornerà infatti dalle vacanze e inizierà a valutare quelle che sono le proposte arrivate sul suo tavolo. La decisione, verosimilmente, arriverà nel corso dei prossimi giorni, anche perché fino a domenica sarà sotto contratto con i giallorossi, ma al momento sembrano essere principalmente tre le società interessate.

Corsa a tre - Da una parte la Fiorentina, con Montella e Pradè che proveranno a convincerlo, dall'altra la Sampdoria di Massimo Ferrero, tifosissimo della Roma che vorrebbe addirittura ricomporre la coppia con De Rossi in campo e Totti in dirigenza, e infine il Milan, che potrebbe avere bisogno di lui per portare tanto all'interno dello spogliatoio. Ancora qualche giorno e ne sapremo di più: il tempo sta per scadere.