De Siervo: "Le curve sono ostaggio di gruppi criminali. Serve una riforma come in Inghilterra"

vedi letture

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, a Cronache di Spogliatoio ha parlato anche degli ultras e delle curve in Italia: "Abbiamo visto tutti cosa è successo allo stadio San Siro nel corso degli ultimi anni, una situazione che noi dichiaravamo e denunciavamo col capo della Polizia negli anni.

Le curve sono ostaggio di gruppi criminali che siano riferibili a cosche mafiose o criminali semplici. Abbiamo visto il disastro avvenuto con il lancio della pietra per quanto riguarda il povero autista del pullman di Montecatini. Quello che voglio dire è che purtroppo le curve spesso sono lo specchio un po' di come le forze d'ordine e il Paese gestisce certi gruppi di persone.

Avere il coraggio, come questo Paese sta dimostrando di avere, per entrare all'interno, cercare di fare uscire questi elementi è fondamentale. Abbiamo gli strumenti tecnici. Credo che dobbiamo fare quello che ha fatto la riforma Taylor in Inghilterra tanti anni fa. Dobbiamo andare a rompere certi meccanismi perché i club non possono essere ricattati da queste curve".