De Siervo: "Valorizzazione dei vivai una necessità. Già primi sponsor in Primavera"

vedi letture

Nella prestigiosa cornice della Palazzina Appiani all`interno dell`Arena Civica "Gianni Brera" a Milano, si è svolto il convegno "Dal calcio giovanile al calcio dei grandi - La gestione del talento", organizzato da Lega Serie A e dal SFS, in occasione della Finale di Coppa Italia Primavera 2024/2025. Queste le parole di Luigi De Siervo, ad della Serie A: "Ringrazio Andrea Butti e tutta la squadra della Lega Serie A per aver organizzato questo evento in pochissimo tempo, siamo molto felici che l`Arena sia diventata la sede ufficiale della Coppa Italia Primavera. Il convegno ha rappresentato un momento di confronto molto importante, è chiaro ed evidente che tutti stiamo lavorando per un unico obiettivo.

Come Lega Serie A, dopo aver chiuso la vendita dei diritti audiovisivi per i prossimi anni, ora avremo più tempo per dedicarci alle nostre competizioni Primavera, al centro del nostro piano di sviluppo. Ci sono già i primi sponsor dedicati alla Primavera, altri arriveranno, e siamo al lavoro per portare sempre più persone sugli spalti a seguire le gare dei ragazzi. Occorre lavorare in sinergia per far crescere il livello dei settori giovanili, come ha detto il Presidente Gravina la valorizzazione dei vivai è una necessità. Dobbiamo quindi fare di necessità virtù, lavorando in modo compatto e programmando nei dettagli il percorso da intraprendere".

Gianfilippo Valentini, Fondatore del SFS: "Oggi abbiamo avuto l’opportunità di ribadire quanto sia fondamentale investire non solo sul talento tecnico dei nostri giovani calciatori, ma anche sulla loro crescita personale, culturale e valoriale. Il passaggio dal calcio giovanile a quello professionistico è un momento delicato e cruciale, che richiede una rete strutturata fatta di competenze, visione e passione. Con SFS lavoriamo per creare occasioni di dialogo come questa, in cui istituzioni, club, allenatori e media possano confrontarsi e costruire insieme un futuro più sostenibile e inclusivo per il nostro calcio. Questa con Lega Serie A, è la conferma di una collaborazione che si sta consolidando e rafforzando sempre di più, con l’obiettivo comune di contribuire concretamente al miglioramento del mondo del calcio, a ogni livello".