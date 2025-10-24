De Winter a DAZN: "Con Gilardino ho fatto il mio primo gol... Sogno sempre di segnare"
Koni De Winter, oggi titolare in Serie A per la prima volta, ha parlato a DAZN prima di Milan-Pisa. Le sue parole:
Che occasione è stasera per il Milan e per te?
“È un’occasione come ogni partita. Siamo ancora all’inizio del campionato, cerchiamo di vincere ogni partita”.
Ritrovi Gilardino… Sogni di fargli gol?
“Certo, certo. Con lui ho fatto il mio primo gol… Si sogna sempre, in ogni partita si sogna”.
