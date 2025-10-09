De Winter: "Da piccolo guardavo Ronaldinho al Milan. È rimasta quell'aura"

Koni De Winter, difensore belga che è stato uno degli acquisti del Milan nel corso della campagna estiva di calciomercato, ha parlato in un'intervista a Nieuwblad Sport direttamente dal ritiro del Belgio da cui è stato convocato per questa seconda sosta Nazionali stagionale. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni al quotidiano belga.

Eri subito entusiasta della scelta del Milan?

“Stiamo parlando del Milan, una delle squadre più grandi d’Europa. Da piccolo guardavo Ronaldinho giocare qui. Non vengo da una famiglia ossessionata dal calcio, non avevamo i canali a pagamento per seguire i campionati stranieri, ma ovviamente vedevo spesso il Milan in Champions League. Quel Milan faceva sognare, con Ronaldinho, Alexandre Pato e David Beckham. Quell’aura è rimasta.”