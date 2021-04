De Zerbi a Sky: "Ho avuto la fortuna di crescere nel Milan con campioni veri che ora non ci sono più. È difficile prendere una posizione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Roberto De Zerbi ha parlato del coinvolgimento del Milan nella Superlega. Queste le sue parole: "Ieri ho potuto constatare con mano quanto è difficoltoso prendere una posizione, la confermo, confermo quello che ho detto ieri. I giocatori e i tifosi di Milan, Juve e Inter sono esclusi da tutto questo. Forse mi sono precluso la possibilità di andare in uno di questi club, ma lo rifarei perché sono nel giusto".

Su Maldini: "Ho avuto la fortuna di crescere nel Milan con i campioni veri come Tassotti, Boban, Maldini e Costacurta. Probabilmente ora campioni cosi non ci sono più in nessun club. Qualcosa di loro a livello di mentalità me lo porto dietro con orgoglio. E' una società importante, se vanno a toccare il mio mondo è giusto prendere una posizione".