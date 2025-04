De Zerbi furioso: "Mi avete rotto le palle per tutta la settimana sul ritiro a Roma: 'italiano, spaghetti, vuole tornare a casa'. Se penso serva, vado contro tutti"

Dopo il 4-1 rifilato al Brest che ha riportato il Marsiglia al secondo posto in classifica, Roberto De Zerbi, tecnico dei francesi, non le ha mandate a dire in conferenza: “Per tutta la settimana mi avete fatto una testa così con la storia del ritiro: italiano, spaghetti, vuole tornare a casa. Mi avete rotto le palle. Ho sempre fatto le cose non catalogate, non potete mettermi dentro degli schemi, vado controcorrente quando penso sia necessario, come diceva Papa Francesco. Se penso serva, vado contro tutti. Siamo andati a Roma perché non abbiamo trovato un impianto altrove. Siamo andati a Roma non per chiuderci non come in un monastero, ma per capire che ci stiamo giocando un posto in Champions, dove il Marsiglia ci è andato solo tre volte negli ultimi dieci anni. Questa è la verità: amen”.

De Zerbi sfrutterà la presenza a Roma anche per andare in visita alla tomba di Papa Francesco: "Voglio andarci per ritrovare questa persona meravigliosa. La coreografia? Ne sono impressionato, perché non si è visto in giro cose simili. Forse solo al San Lorenzo, la sua squadra. Ne sono fiero, soprattutto perché era un tifo dedicato all'uomo che è stato”.

LA PARTITA DEL MARSIGLIA

Il ritiro romano ha fatto bene all'Olympique Marsiglia. La squadra di Roberto De Zerbi ha battuto 4-1 il Brest nella sfida che ha chiuso la 31esima giornata di Ligue 1, rispondendo così ai successi delle rivali nella corsa Champions e riportandosi al secondo posto in classifica.

Una vittoria nel segno di Amine Gouiri, autore di una fantastica tripletta e di un gol in rovesciata. Gli ospiti sono rimasti in partita per 40', ma la formazione di casa ha fatto valere le maggiori motivazioni. A segno anche Greenwood, mezzora scarsa per Bennacer. Da segnalare la splendida coreografia dei tifosi del Marsiglia per ricordare Papa Francesco: una gigantesca immagine tridimensionale del pontefice morto il 21 aprile è comparsa in curva, accompagnata da uno striscione che riporta le parole pronunciate durante la visita nella città nel 2023: "Sono venuto a Marsiglia, non in Francia".