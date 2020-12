De Zerbi: “Il Milan? È una squadra di ragazzini ma di giocatori forti”

Sconfitta interna per il Sassuolo contro il Milan. Al Mapei Stadium i rossoneri si sono imposti con il punteggio di 1-2 e mister Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così la gara: "Pensavo di trovare una gara difficile ma non di regalare due gol così, uno ancora prima che iniziasse la partita. Poi dopo giochiamo contro la prima, è successo così contro l'Inter che è seconda, e se regali gol così fai fatica a raddrizzarle e questo è un problema grosso perché se con Inter e Milan abbiamo fatto questi approcci paurosi o non con la convinzione totale, non di tutti, vuol dire che o chiediamo troppo o stiamo mandando il motore fuori giri, perché vediamo i ragazzi più bravi di come si sentono. Ho una squadra forte ma entrare col braccino, al livello nostro non ci possiamo stare. Il Milan? È una squadra di ragazzini ma di giocatori forti, convinti di poter stare in avanti e lo dimostrano, si sentono la capolista e lo sono con merito".