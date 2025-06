Deco: "Felix ragazzo meraviglioso ma a volte sembra arrendersi troppo presto"

In questi giorni Deco è in Portogallo per una conferenza sullo sport. Intercettato dai giornalisti suoi connazionali, è stato inevitabile parlare dell'attaccante del momento, Viktor Gyokeres, che in questa stagione ha messo in mostra tutta la sua fame di gol con la maglia dello Sporting.

Il direttore sportivo del club ha chiarito che non rientra tra gli obiettivi degli acquisti estivi: "Non è il momento di parlare di mercato" - ha detto - ". Gyokeres è un grande attaccante che ha fatto molto in questa stagione per lo Sporting de Portugal, ma non vogliamo rinforzare quel ruolo di centravanti. Abbiamo già Lewandowski lì", ha detto Deco.

Deco ha parlato anche di Joao Félix, giocatore prestato al Barcellona nella stagione 23/24 dal Chelsea ed oggi al Milan: "João ha fatto un anno molto buono, ma non siamo riusciti a trattenerlo perché il suo club non voleva venderlo, così alla fine ha scelto di trasferirsi al Chelsea e poi al Milan. João è un ragazzo meraviglioso, ma a volte sembra arrendersi troppo presto perché è sempre alla ricerca di un posto da titolare. Le decisioni non sono sempre giuste. Se il Barcellona avesse avuto i soldi, l'avremmo tenuto? Ha fatto un anno eccezionale, ma semplicemente non c'erano le condizioni per farlo".