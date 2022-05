Del Piero elogia Ancelotti: "Ha cambiato marcia al Real Madrid con i cambi. Il City l'ha buttata via"

MilanNews.it

Alessandro Del Piero, ospite di Sky, ha commentato il successo del Real Madrid sul Manchester City in semifinale di Champions League. L’ex stella della Juventus ha elogiato Carlo Ancelotti, tecnico madridista dicendo: È riuscito a fare dei cambi che hanno cambiato la partita dando linfa alla sua squadra. Poi se Grealish mette il 2-0 parliamo di altro. Però i se contano poco. Sta di fatto che il Real in casa ha un'anima diversa. Il City un po' l'ha buttata via perché chi è entrato ha fatto male, da Sterling a Zinchenko, ma parlo anche di falli inutili dovuti al fatto di non sentirsi a proprio agio nella partita. E poi il calcio è bello per questo. Ci dà la possibilità di entusiasmarci mentre i ragazzi in campo devono affrontare la partita”.