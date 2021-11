Del Piero: "Il Milan ha fatto cose straordinarie negli ultimi due anni"

Alessandro Del Piero ha rilasciato queste parole sul Milan ai microfoni di Sky: "Il Milan ha fatto cose straordinarie negli ultimi due anni. La società ha dato segnali importanti, non solo portando uno come Ibrahimovic, ma anche confermando Pioli. Il Milan continua a vincere, non ha paura quando scende in campo e questi sono segnali importanti. Il campionato è ancora lungo, ma Milan e Napoli hanno la qualità per arrivare in fondo".