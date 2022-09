Del Piero: "Leao e De Ketelaere visti nel derby possono essere determinanti anche in Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Del Piero, ex attaccante di Juventus e Nazionale, ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan che stasera esordirà in Champions League: "A me l’anno scorso è piaciuto, nonostante l’eliminazione. Ora ha qualcosa in più, ad esempio Leao e De Ketelaere visti nel derby possono essere determinanti anche in Champions".