Delio Rossi sicuro: "Milan-Roma, partita tra le più grandi deluse"

“Milan-Roma è la partita tra le più grandi deluse”. Così a TuttoMercatoWeb.com Delio Rossi in vista della partita tra Milan e Roma.

Chi ha deluso di più?

“Diciamo che come potenziale il Milan è superiore alla Roma. Non stanno facendo bene entrambe. Nel calcio non esistono i traguardi volanti come nel ciclismo. Se il Milan non vincerà lo Scudetto ma arriverà in Champions sarà comunque contento come la Roma se arriverà in Europa avrà salvato la stagione”.

La Roma può fare a meno di Dybala?

“Non è un problema se può farne a meno, ma chi arriva al suo posto. La Roma non è stato allestita bene. Se dai via Dybala magari puoi prendere un calciatore funzionale. Dybala se sta bene può fare la differenza”.