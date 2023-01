Deloitte - Dopo la Premier c'è il Milan per incremento ricavi. Club rossonero in controtendenza col calcio italiano

MilanNews.it

È stato pubblicato lo studio “Deloitte Football Money League 2023” che ogni anno analizza l’andamento dei ricavi dei principali club del calcio mondiale.

Giunto alla sua 26° edizione, il report riporta diversi spunti di interesse rispetto all’andamento del Milan, fotografando un percorso di crescita, in controtendenza con il mercato, in particolare quello italiano:



• AC Milan si trova in 16° posizione per ricavi tra tutti i club del mondo, con un avanzamento di tre posizioni rispetto alla passata edizione;

• AC Milan è l’unico tra i tre maggiori club italiani ad aver guadagnato posizioni rispetto alla passata edizione (Juventus in discesa, Inter stabile);

• Tra le prime 20, il Milan è la sesta per incremento % dei ricavi rispetto all’anno scorso (dietro a Liverpool, Manchester Utd, Tottenham, West Ham e Newcastle). Esclusa l’isola felice della Premier, il Milan ha fatto registrare l’aumento % più alto, per aumento anno su anno

• I ricavi di AC Milan sono stimati in 264.9 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto ai 216.3 milioni della passata edizione;

• La crescita nei ricavi rispetto alla passata edizione si motiva nel ritorno in bilancio dei ricavi da matchday – 32 milioni – e nella crescita da 69 a 87 milioni dei ricavi commerciali;

• Rispetto alla passata edizione, scende dal 78% al 64% il rapporto tra ingaggi e ricavi. Nel 2020, in piena emergenza sanitaria, era stato addirittura del 108%.