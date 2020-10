Derby, oltre quattro anni senza successi in Serie A: solo due superstiti di quel Milan

Il Milan non vince un derby di campionato dal 31 gennaio 2016. Sulla panchina rossonera c'era Mihajlovic che, contro l'undici di Roberto Mancini, schierò la seguente formazione: Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Honda, Kucka, Montolivo, Bonaventura; Bacca, Niang. Di quella squadra, capace di superare 3-0 i nerazzurri, sono rimasti solo Donnarumma e Romagnoli. In rosa era presente anche Davide Calabria, ma quella sera rimase in panchina.