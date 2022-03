Deschamps non chiude le porte a Giroud: "Sono contento, sta facendo bene al Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Didier Deschamps, CT della Francia, ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Costa d'Avorio (25 marzo a Marsiglia) e Sudafrica (29 marzo a Lilla). Il tecnico ha parlato così dell'assenza di Olivier Giroud: "Sta facendo bene al Milan, ha segnato gol importanti e sono contento per lui e per il suo club. Poi ho delle scelte da fare. So benissimo cosa ci ha dato Olivier, ovviamente resta a disposizione della Francia, è convocabile".