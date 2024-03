Deschamps parla a Telefoot del futuro di Giroud: "E' fatta ai Los Angeles? No. E' una possibilità? Si"

Dopo la brutta sconfitta contro la Germania, la Francia di Didier Deschamps si sta preparando al meglio in vista della seconda amichevole di questa sosta, quella in programma martedì sera alle ore 21 contro il Cile. A differenza di sabato sera, nel tridente d'attacco titolare dei Les Blues Marcus Thuram dovrebbe lascaire il posto ad Olivier Giroud, che contro la Germania ha raggiunto l'importante traguardo personale delle 130 presenze in Nazionale.

Nel corso di questi giorni, però, l'attaccante del Milan si è preso la scena non tanto per questo importante risultato ma per le voci relative al suo futuro. In scadenza col diavolo il prossimo 30 di giugno, Giroud starebbe infatti seriamente valutando la possibilità di finire a giocare in MLS, ai Los Angels FC, qualora il Milan decidesse di non rinnovarlo.

A confermare questa teoria il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps, che ai microfoni della nota emittente Telefoot ha detto: "Giroud a Los Angeles è fatta? No. È una possibilità? Sì. Un desiderio? Sì. Martedì titolare? Vedremo".