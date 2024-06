Deschamps tranquillizza sulle condizioni di Maignan: "Non ci sono particolari preoccupazioni"

Didier Deschamps tranquillizza i tifosi, soprattutto della Francia più che del Milan, sulle condizioni di Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato vittima, in allenamento prima della fine del campionato di Serie A, di una lussazione del mignolo della mano sinistra. Un problema che non dovrebbe generare particolare apprensione, assicura il commissario tecnico della nazionale francese.

Intervistato da Telefoot, Deschamps ha infatti dichiarato: "Tutto sta andando bene, non ci sono particolari preoccupazioni". Un commento sintetico, ma che sembra far pensar come per il classe 1995 si tratti veramente di uno stop da poco, non tale da metterne a rischio l'impiego con i galletti.

Maignan ha giocato 29 partite nell'ultimo campionato di Serie A, saltando - tra panchina e indisponibilità - le ultime cinque giornate. Trentaquattro i gol subiti, undici i clean sheet. Adesso si appresta a difendere i pali della propria nazionale. La Francia è inserita nel gruppo D degli Europei 2024, in programma in Germania: affronterà Polonia, Olanda e Austria.