Dest: "In Italia posso diventare un giocatore più completo"

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "Sono un difensore versatile, posso giocare sia a destra sia a sinistra. La mia posizione preferita è il terzino, ma se serve posso giocare anche più avanti": Sergino Dest, nella conferenza stampa di presentazione a Milanello, si mette a disposizione di Stefano Pioli e del Milan. Evita di fare confronti con i grandi campioni del passato, è riservato e preferisce non parlare della sua famiglia. Le idee sono chiare: concentrarsi solo sul campo e su un calcio che deve ancora conoscere. "E' un campionato diverso, qui posso diventare un giocatore più completo. Dovrò concentrarmi per migliorare le mie capacità difensive. Cambiare squadra - ammette - e campionato è un'ottima opportunità per crescere". Dest, arrivato in prestito dal Barcellona, ha esperienza internazionale e spiega le principali differenze tra Milan e i suoi vecchi club. "Ajax e Barça hanno un gioco simile, basato sul possesso palla. Al Milan c'è un gioco più veloce per arrivare il prima possibile al gol. Per fare un confronto perfetto preferisco però aspettare la fine di questa stagione". (ANSA).