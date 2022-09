Dest sul Milan di Pioli: "Il suo gioco è molto bello, posso sviluppare al meglio il mio gioco"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa a Milanello, Sergino Dest ha dichiarato sul gioco del Milan di Stefano Pioli: "Sono felice di essere qui. Il gioco di Pioli è molto bello, mi può permettere di sviluppare al meglio il mio gioco. Questa stagione può essere l'occasione per me per aiutare la squadra, sviluppando le mie caratteristiche offensive che difensive".