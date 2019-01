Deulofeu e i ricordi in rossonero: 4 reti e 3 assist in 17 partite

Gerard Deulofeu potrebbe essere l'ultima pista tentata da Leonardo e Maldini in questi ultimi giorni di mercato. Lo spagnolo, attualmente al Watford, ha già giocato in rossonero nei primi sei mesi del 2017, disputando 17 partite in campionato, realizzando 4 reti e servendo 3 assist. Memorabile la prestazione dello spagnolo a Bologna, quando col Milan in 9 uomini si bevette da solo l'intera retroguardia rossoblu per poi regalare un facile tap-in a Pasalic