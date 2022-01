Di Bello per Milan-Juve, il fischietto di Brindisi aveva convalidato un gol irregolare di Pasalic in Atalanta-Milan

Nella giornata di oggi l'AIA ha comunicato che Daniele Orsato, precedentemente designato come arbitro per Milan-Juventus, è indisponibile: al suo posto ci sarà Marco Di Bello.

Il Milan quest'anno ha già incrociato il fischietto di Brindisi per due volte, Atalanta-Milan ed Empoli-Milan, ed entrambe le volte è arrivata una vittoria: 2-3 al Gewiss e 2-4 al Castellani.

La trasferta di Bergamo però ha lasciato degli strascichi importanti per un errore marchiano del direttore di gara che poteva compromettere il risultato: sul parziale di 1-3 per i rossoneri, a pochi minuti dal termine, i padroni di casa trovano il secondo gol con Pasalic e riaprono una sfida che sembrava chiusa. Grandi proteste dei rossoneri, a ragione, per un fallo netto di Zapata su Messias al limite dell'area di rigore del Milan. Né Di Bello e né dalla sala VAR intervengono, sbagliando.

Il giorno successivo infatti Gianluca Rocchi, designatore AIA, commenta così l'episodio intervistato dal Corriere dello Sport: "Da annullare il 2-3 dell’Atalanta contro il Milan. Il fallo su Messias? Ci sono casi oggettivi in cui il VAR deve intervenire”.