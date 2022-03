Di Canio: "Bennacer determina nei momenti importanti"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Di Canio si è espresso così sul rendimento di Isamel Bennacer durante il Club di SkySport, nella serata di ieri: "Non è il primo gol da fuori area in una partita complicata che Bennacer fa quest'anno, anche a Bologna. Giocatore che dà apporto significativo alla qualità del gioco e alla partita. Nei momenti importanti è uno di quei giocatori che determina. E c'è stato un periodo in cui è stato assente". Marco Bucciantini, poi ha aggiunto quale potrebbe essere uno dei maggiori per il Milan da qui a fine stagione: "Il Milan deve avere paura solo di se stesso: è padrone del proprio destino"