Di Canio: "Crescita di Brahim Diaz esponenziale, fa sempre la cosa giusta"

Paolo Di Canio ha commentato a Sky Sport 24 la prestazione di Brahim Diaz contro l'Altetico Madrid: “La crescita di Brahim Diaz è esponenziale. L'anno scorso mi sembrava più leggerino, è cresciuto sicuramente lavorando in Italia con Pioli anche sotto l'aspetto proprio muscolare, a livello proprio di potenza. È veramente devastante e ha anche una grande personalità. Fa sempre la cosa giusta, come in occasione del gol di Leao con un altro assist sontuoso a distanza di qualche giorno dal gol decisivo contro lo Spezia. È sempre pronto e lucido, secondo me è diventato per il Milan ciò che Bruno Fernandes è per il Manchester United, con caratteristiche totalmente diverse”