Di Canio: "De Bruyne e Modric sono arrivati alla fine della loro carriera. Il calcio italiano va a rotoli"

Paolo Di Canio è stato intervistato dal Messaggero e, tra i tanti temi affrontati, ha parlato così della situazione del calcio italiano: "De Bruyne e Modric? Sono arrivati alla fine della loro carriera, come quando sbarcarono in Serie A Ronaldo e Ribery. Ora sono tornati anche Dzeko e Matic.

Così non si va da nessuna parte: i giovani non hanno spazio. Guardate il Chelsea: età media 20 anni, uno spettacolo da Premier. I nostri ragazzi pagano la voglia di risultati che condiziona anche gli istruttori dei bambini: li inquadrano tra i birilli invece di liberare il loro talento. Il nostro calcio va a rotoli".