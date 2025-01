Di Canio: "I problemi del Milan sono soprattutto sull'approccio mentale alla partita"

Intervenuto a Sky Calcio Club, l'ex attaccante Paolo Di Canio, oggi opinionista ha commentato così l'atteggiamento del Milan contro il Cagliari. Dure parole nei confronti della squadra di Sergio Conceiçao:

"Nell'ultima partita contro il Cagliari il Milan non ha avuto il giusto atteggiamento. Hai vinto la Supercoppa, sei a San Siro e devi mostrare ai tuoi tifosi che hai voglia di vincere, ma non lo fai, sei molle, anche nel primo tempo. I problemi del Milan sono sull'approccio mentale alla partita. Ma è proprio una questone di atteggiamento e mentalità. Fofana si fa saltare troppo facilmente, Leao trotterella in mezzo al campo, ogni tanto qualche tiro così, dalla distanza, ma non serve così".