Di Canio: "Il Milan deve prendere esempio da queste partite per confermarsi ad alto livello"

Paolo Di Canio ha commentato a Sky Sport 24 la prestazione del Milan dopo la partita giocata contro l'Atletico: “Il Milan deve prendere esempio da queste partite, per confermarsi e stabilizzarsi con uno status di alto livello. Mi è dispiaciuto, perché fino al novantatreesimo ha giocato una partita meravigliosa. È un ulteriore step in avanti per diventare ancora più squadra. Ha giocato bene quando era in undici, ha fatto abbastanza bene subito dopo l’espulsione di Kessié ma poi inevitabilmente si è dovuta tirare indietro. È evidente che Lemar in occasione del rigore spinga il pallone con il suo avambraccio verso il braccio di Kalulu. Mancano dei dettagli, anche Pioli sicuramente migliorerà in alcune cose ma forse era il momento di far entrare Giroud al cinquantasettesimo? Sono usciti contemporaneamente Leao e Brahim Diaz, due giocatori che individualmente potevano tener palla e attaccare la profondità. Non è un’accusa a Pioli ma credo che penserà a tante cose. Deve utilizzare questo girone per migliorare. Arrivare terzi significherebbe scivolare nell’altra coppa dove il Milan sarebbe una delle pretendenti per vincere”