Di Canio immagina Tonali all'Inter. Boban lo ferma: "Smettila, discorso doloroso"

vedi letture

Nel post partita di Bayern Monaco-Inter di Champions League andato in onda su Sky Sport 24 ieri sera, l'ex attaccante di Milan, Lazio e Premier League Paolo Di Canio ha parlato di Sandro Tonali e ha per lui immaginato un futuro che lui stesso ha definito di difficile realizzazione: "Il giocatore ideale per l'Inter si chiama Sandro Tonali, anche se so che è irrealistico. Lui vuole tornare in Italia".

Di Canio è stato subito fermato da Zvonomir Boban, altro grande ex rossonero sia in campo che fuori, tornato quest'anno a Sky Sport come opinionista, che ha parlato così: "No, smettila subito. È un discorso molto doloroso. Non credo comunque, Marotta è stato chiaro, è cambiata la filosofia. L'Inter sta diventando come il Milan nella gestione".