Di Canio non si smentisce: "Leao non dovrebbe sprecare energie per registrare canzoni o fare sfilate di moda"

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Paolo Di Canio, ex calciatore oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato così dell'ultima brutta sconfitta del Milan contro l'Udinese.

Ecco un breve estratto delle sue parole su Leao, sempre al centro delle polemiche secondo l'ex attaccante della Lazio:

"Il lavoro del centravanti è enorme in qualsiasi categoria, devi smarcarti, correre, aiutare dietro. E' una cosa che non tutti possono fare, ci sono caratteristiche ragazzi eh. Leao cosa devo dire? Che è un ragazzo che potrebbe aiutare la squadra ma non lo fa, non a pieno. Dopo lo scudetto vinto nel 2022 si è seduto, ha dato importanza ad altre cose, e va bene che la vita privata è un'altra cosa però..le energie non le metti per registrare le canzoni o fare le sfilate di moda, il ragazzo non ha auto più fame di migliorarsi".

LE PAROLE DI ALLEGRI POST MILAN-UDINESE

"Ora si può dire tutto e il contrario di tutto. Il dato oggettivo su cui dobbiamo migliore è che per 4 volte non abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto una partita molto brutta, eravamo frettolosi, non abbiamo avuto pazienza, e sapevamo che l’Udinese poteva far male. Percorso? Sì, ma all'interno di una stagione c’è un momento di difficoltà".