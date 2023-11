Di Canio: "Okafor mi sembra quello che è stato Origi, non trova la posizione"

Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex giocatore della Lazio, ha parlato così dell'inizio di stagione dei nuovi acquisti del Milan, soprattutto sugli attaccanti che stanno rendendo meno del previsto, tra cui Noah Okafor e Samuel Chukwueze, pagato 20 milioni più 8 di bonus dal Villarreal: "Okafor mi sembra quello che è stato Origi, non trova la posizione, non è una punta. Chukwueze prima o poi rientrerà su questo mancino. Sono due che non stanno producendo".

Scelte d'attacco praticamente obbligate per il Milan in vista del match contro il Borussia Dortmund. All'infortunio di Rafael Leao si è aggiunto negli ultimi giorni anche il problema fisico di Okafor: lo svizzero ha rimediato una lesione al bicipite femorale che potrebbe portare ad un periodo di fermo da prolungare fino a metà dicembre.