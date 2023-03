Di Canio: "Sorpreso dal crollo verticale del Milan a gennaio: ci si aggrappa troppo all'alibi del Napoli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Di Canio intervistato a Tuttosport questa mattina ha commentato così la stagione di Milan e Inter: "Mi aspettavo questo campionato da parte delle milanesi? Assolutamente no, per me partivano come favorite. Mi ha sorpreso il crollo verticale del Milan a gennaio e non pensavo a questo percorso di alti e bassi dell’Inter soprattutto dopo la vittoria di inizio anno contro il Napoli. Entrambe stanno andando molto bene in Europa, ma in Serie A si aggrappano all’alibi del Napoli che vola e questo non basta. I punti in classifica sono pochi, Milan e Inter in campionato sono nettamente al di sotto dei loro standard e le sconfitte sono troppe"