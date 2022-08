Di Canio su Origi: "Può essere un acquisto importantissimo per il Milan. E’ uno abituato a lottare per vincere"

MilanNews.it

Ai microfoni di Tuttosport, l'ex attaccante rossonero Paolo Di Canio ha parlato così di Divock Origi: "Non è un goleador, ma viene ricordato per i gol decisivi in Champions. Può essere un acquisto importantissimo per il Milan. E’ uno abituato a lottare per vincere e arriva in un club appena tornato al successo. Ha lavorato in una squadra di altissimo livello, ha fisico e velocità per fare bene in Italia, però deve applicarsi per diventare di più una prima punta. Ha l’età giusta per farlo e le doti non gli mancano, è bravo a calciare con entrambi i piedi, è forte di testa e in acrobazia. Però arriva dal Liverpool, il top del top. Pensi a Lucas Leiva che dopo due stagioni da esubero nei Reds è arrivato alla Lazio a 30 anni ed è diventato per un paio di campionati il miglior centrocampista difensivo della Serie A".