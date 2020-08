Di Canio sulla difesa del vecchio Milan: "In allenamento facevamo 20 vs 4 ma non segnavamo"

Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha raccontato un aneddoto di quando vestiva la maglia del Milan. In allenamento la retroguardia rossonera veniva testata contro il resto della rosa, in modo da verificare la resistenza da parte di una delle difese più forti della storia del calcio. "A volte facevamo 20 contro 4 e non gli facevamo gol" ha dichiarato l'ex attaccante romano.