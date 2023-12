Di Carlo sul Milan: "Paga gli infortuni. Non riesce ad avere continuità…"

vedi letture

Domenico Di Carlo, ex giocatore ed allenatore che in carriera, tra le altre, ha allenato Parma, Chievo e Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato del rendimento delle big della Serie A. Queste le sue parole sul Milan di Stefano Pioli che non sta attraversando un periodo positivo: “Paga gli infortuni. Non riesce ad avere continuità… ma confido molto nella bravura di Pioli: quando ritroverà determinati calciatori si rialzerà”.

Non è un mistero che il più grande problema del Diavolo in questa annata siano i troppi infortuni che stanno condizionando pesantemente il rendimento della squadra rossonera. Da inizio stagione ad oggi, siamo già a quota 25 infortuni, di cui ben 18 sono stati problemi muscolari. L'ultimo a finire in infermeria è stato Malick Thiaw che si è fatto male nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund (severa lesione muscolare) e dovrà restare a box per due mesi.