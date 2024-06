Di Caro: "Per lo scudetto basta un grande nove? Dev'essere da 25 gol"

Tra nuovo allenatore e nuovo centravanti, l'estate del Milan inizia subito a farsi calda nonostante la stagione rossonera sia finita ieri con l'amichevole in Australia, il calciomercato non sia ancora ufficialmente aperto e la stagione estiva non sia effettivamente ancora cominciata. Per discutere di ciò che manca al Milan per ridurre il divario con l'Inter e commentare quella che sarebbe l'idea di Fonseca riportata dalla Gazzetta dello Sport secondo cui il Diavolo sarebbe a un centravanti dallo scudetto, sulle colonne della rosea è intervenuto Andrea Di Caro.

Le parole di Di Caro sull'identikit per il nuovo centravanti del Milan: "Per tornare a essere subito da scudetto, può bastare solo un grande nove? Per garantire un salto di qualità così netto dovrà essere forte davvero, un bomber da 25 gol a stagione o un centravanti di manovra moltiplicatore di gol altrui. Nel primo caso qualche profilo interessante c’è: Guirassy, David, Sesko ma vanno testati nel nostro campionato. Nel secondo caso l’identikit porta a Zirkzee, finora non un cecchino impressionante. Però ha fornito sette assist e partecipato in modo decisivo a quasi tutte le azioni offensive del Bologna".