Di Caro su Pioli: "La vittoria dell'Europa League è imprescindibile"

Il futuro di Stefano Pioli è ancora tutto da scrivere. Dopo la vittoria dello scudetto il Milan ha prolungato il contratto del suo allenatore fino al giugno del 2025 ma non è detto che il tecnico possa arrivare fino alla fine del suo contratto. L'anno scorso i rossoneri hanno sacrificato il campionato per il percorso in Champions League. Quest'anno, a marzo, sono fuori già dalla corsa per entrambe e rimane l'Europa League. Non si sa alla fine della stagione quale sarà il futuro di Pioli, certo è che la sua posizione non è più salda come un tempo.

Le parole di Andrea Di Caro su come Pioli può mantenere il lavoro: "La vittoria dell’Europa League è imprescindibile. Alzare un trofeo internazionale permetterebbe al Milan di rendere la stagione positiva, aumentare il suo appeal e accrescere il valore del brand. Vittoria, immagine, valore: quel che pretende Cardinale. Una sola cosa conta davvero: vincere qualcosa che attenui il malcontento per l’uscita ai gironi di Champions e l’incapacità di tenere testa a un’Inter travolgente".