​​​​​​​Di Caro sulla Gazzetta: "Corsa scudetto, ora dipende tutto solo dal Milan"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha commentato così il primato in classifica del Milan: "Il destino non è più nelle mani dell’Inter ma del Milan. Il +4 dei rossoneri rende non più decisivo il recupero che i nerazzurri devono giocare con il Bologna. In testa, da solo, c’è il Milan: non è perfetto, non ha la rosa migliore, ma se riuscirà o meno a vincere lo scudetto da ieri sera dipenderà solo da lui".