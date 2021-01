Di Caro sulla Gazzetta: "Milan, il primo posto non casuale"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha commentato così il primo posto in classifica del Milan: "A due gare dal titolo di campione d'inverno, inimmaginabile a inizio stagione, chissà il Milan quanti altri risultati utili dovrà fare e quanti punti di vantaggio avere sulle avversarie per essere preso davvero sul serio fino in fondo per la vittoria dello scudetto. Tutti ormai lo inseriscono tra i candidati al titolo ma, sotto sotto, le rose più complete per qualità e quantità di Juve e Inter fanno pensare ai più che prima o poi... Ma nel frattempo il Milan - che sta recuperando uomini dall'infermeria a partire da Ibra - nella domenica successiva al k.o. in casa con la Juve, non ha subito il contraccolpo allungando di due punti il vantaggio sulla seconda e sulla terza, l'Inter e la Roma, che si sono affrontate in un lunchtime ricco di gol, emozioni, certezze e speranze. Leggi la classifica e in testa c'è il gruppo rossonero. Eccetto Cagliari e Atalanta, prossime avversarie, il Milan le ha affrontate tutte e quindi questo primato in classifica non può essere casuale".